Nuova vita in Turchia per Joao Mario, passato in prestito Besiktas dopo un ultimo anno deludente al Benfica. Manuel Rui Costa, presidente delle Aguias, spende comunque parole al miele per il portoghese ex Inter: "È stato uno dei giocatori più straordinari che ho conosciuto nel calcio, ci ha dato molto - dice ai canali ufficiali del club di Lisbona -. È stato molto influente nell'anno in cui abbiamo vinto il titolo, ma c'è stato un legame che si è spezzato. Noi e il giocatore abbiamo capito che era meglio prendere strade diverse. Come potete vedere, qualcosa si è rotto e abbiamo pensato che sarebbe stato meglio per tutti andare per la propria strada".