Animi surriscaldati all'impazzata dopo il gol di Harry Kane al 96' che ha permesso al Tottenham di pareggiare allo Stamford Bridge contro il Chelsea . Thomas Tuchel , tecnico dei Blues, in conferenza fotografa l'episodio che l'ha visto quasi arrivare alle mani con Antonio Conte : "Di solito si guarda negli occhi la persona alla quale si stringe la mano: evidentemente Antonio la pensava diversamente. È stato frutto del momento: lui era felice per il pareggio, io mi ero un po' innervosito. La nostra espulsione non era necessaria, così come molte altre decisioni dell'arbitro questa sera".

Il tecnico ex Inter, invece, non si dice incredulo di fronte alla scelta del direttore di gara di estrargli in faccia il rosso: "Credo non abbia compreso la dinamica di quanto accaduto. Lo accetto, ma non era un gran problema. C'era un problema tra me e l'altro allenatore, non con l'arbitro".