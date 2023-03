Il ct della Nazionale marocchina Walid Regragui, intervenuto nel corso della conferenza stampa legata all'annuncio delle convocazioni del Marocco per le amichevoli contro Brasile (25 marzo) e Perù (28), ha toccato il tema Achraf Hakimi, alle prese con un gravoso episodio di cronaca a seguito dell'indagine per violenza sessuale nei suoi confronti: "Ho parlato con Achraf. Parlo spesso con lui e con tutti i miei giocatori. È sereno, questa è la cosa più importante. C'è la presunzione di innocenza e, fino a prova contraria, noi e tutti i marocchini siamo con lui.

Ci sono persone che si prenderanno cura di queste cose per lui. I nostri cuori sono con lui. Penso che sarà un bene per lui tornare in Marocco, per sentire quel sostegno. È forte dentro e fuori dal campo".