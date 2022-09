Dopo la lunga lettera di saluti e ringraziamenti a tutti 'i ragazzi', come lui stesso li ha definiti, incontrati nei tanti anni di carriera alla quale ha messo un punto qualche giorno fa, Andrea Ranocchia pronuncia un ultimo ma non meno importante grazie rivolto all'agente che lo ha seguito in questi ultimi sedici anni: "Ringrazio il mio amico e procuratore Tullio Tinti che da più di 16 anni mi segue dandomi sempre grande supporto e grande amicizia. Grazie per tutto questo tempo insieme" si legge su Instagram.