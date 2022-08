Distorsione alla caviglia e frattura composta del perone per Andrea Ranocchia. In presa diretta s'era capito che non era un infortunio banale. Ma l'ex difensore dell'Inter, ora al Monza, è un leone, e vuole recuperare al più presto: "Lottando, grazie a tutti per i vostri messaggi. Posso solo dirvi che tornerò presto", ha scritto su Facebook.