"Sarà una partita difficile, sono due ottime squadre. Sarà una grande partita e che vinca il migliore". Lo dice Ricardo Quaresma, doppio ex della sfida del Do Dragao. "La mia esperienza all'Inter? Avrei potuto dare di più, non ho approfittato al massimo di quell'esperienza. Ma ho vinto tanto e sono fiero di aver vestito la maglia dell'Inter", dice l'ex attaccante portoghese a SkySport.