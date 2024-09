Milan Škriniar è ancora un giocatore del Paris Saint-Germain e dopo essere stato a un passo dal lasciare la capitale francese, adesso il PSG fa marcia indietro e rivela di puntare su di lui. Lo afferma il direttore sportivo del club transalpino Luis Campos nel corso del Thinking Football Summit ai microfoni di Sportitalia: "C'è un contesto per Skriniar e un altro per Manuel Ugarte. C’è stato un cambiamento nel progetto la scorsa stagione, un nuovo modo di giocare. Skriniar rimane uno dei migliori difensori centrali del calcio europeo. L'anno è stato difficile, con due infortuni che gli hanno impedito di raggiungere il livello atteso. Contiamo tutti su di lui e ci aspettiamo che giochi di nuovo al suo livello. Questo è quello che ci aspettiamo e che pretendiamo, che dia un contributo imporrtante per questa stagione".