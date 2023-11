La sfida di San Siro tra Milan e PSG trova subito una firma speciale. A sbloccare il match di Champions League dopo appena 9' è infatti Milan Skirniar: l'ex Inter batte Maignan di testa da distanza ravvicinata, sfuttando la sponda aerea di Marquinhos.

La reazione rossonera non si fa attendere e arriva pochi giri di orologio dopo con Rafael Leao, che in acrobazia supera un altro ex (ma milanista) come Donnarumma.