Conclusa in maniera deludente l'avventura in Qatar, per l'ex difensore dell'Inter Diego Godin è tempo di rientrare al Vélez Sarsfield, club argentino nel quale milita dopo l'addio al Cagliari che attende una risposta dell'uruguagio. Secondo quanto dichiarato nelle scorse ore dal presidente del Vélez il difensore non è ancora rientrato in squadra dopo il Mondiale e potrebbe salutare definitivamente il club ma anche il calcio. Diego González, numero uno della squadra argentina, ha detto infatti: "Godin ha promesso di dare una risposta nel corso di questa settimana. Sta valutando se lasciare o meno il calcio".