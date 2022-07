Chiarite le divergenze degli scorsi giorni, il rapporto tra Matteo Politano e Luciano Spalletti torna sereno. L'agente del ragazzo, Mario Giuffredi , aveva infatti accusato l'ex Inter di voler allontanare il suo assistito dal Napoli , necessario dunque un confronto per capire le intenzioni del tecnico e trovare un punto d'accordo. "Con Spalletti c'è un buon rapporto, abbiamo fatto una chiacchierata e ci siamo riappacificati, chiarendo alcune cose. Va tutto bene, è tutto sereno", ha spiegato a Mediaset lo stesso Giuffredi. "Non si è rotto niente, altrimenti ci saremmo comportati tutti diversamente. E' stato un momento del calciatore un pochino così - aggiunge il procuratore, come riportato da tuttonapoli.it -. Ci può stare che un giocatore stanco, a fine campionato, viva male una situazione e possa esternare un suo pensiero. Ma poi passa. Se Politano dovesse rimanere al Napoli lo farà con la testa giusta, l'entusiasmo giusto".

Intanto qualcosa sul mercato sembra muoversi: "Stiamo parlando con altri club, al Napoli qualche richiesta è già arrivata ma non è matura per quello che chiede il Napoli. Politano è in uno dei club migliori d'Italia e se dovesse rimanere ci sarebbero zero problemi. Il Napoli valuta il cartellino 20 milioni, poi c'è il valore reale del mercato e delle situazioni di vita".

Giacomo Principato