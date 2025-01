David Pizarro, doppio ex di Udinese e Roma, ha parlato nel giorno della sfida tra le due squadre al Bluenergy Stadium direttamente dall'auditorium dell'impianto friulano, ricordando anche la sua breve esperienza all'Inter, durata appena una stagione: "Ho trovato uno spogliatoio pieno di campioni lì, completamente diverso da quello dell'Udinese. Io volevo andare alla Roma, ho fatto il giro più lungo diciamo, il mio desiderio era andare a Roma, il mio idolo era Francesco Totti e volevo solo la Roma. Luciano Spalletti però all'epoca non si lasciò bene con la proprietà e quindi feci il giro lungo".

Il suo desiderio si sarebbe realizzato nell'estate del 2006: "Alla fine quasi sette anni a Roma, andammo molto vicini allo Scudetto e sarebbe stata una cosa importante ma l'Inter di José Mourinho era troppo forte, per contrastarli avevamo il gioco, l'abbiamo portata due volte fino in fondo, per un'ora siamo stati campioni, però il calcio è così e hanno vinto loro".