Dopo che il suo Bari ha conquistato la salvezza in Serie B battendo per 3-0 la Ternana nella finale dei playout, Marco Pissardo, portiere della formazione biancorossa, parla ai microfoni di Radio Sportiva ripercorrendo anche l'esperienza con le giovanili dell'Inter, culminata anche con le due convocazioni ottenute in prima squadra all'epoca di Luciano Spalletti: "Si era infortunato Tommaso Berni e per me è stata una grandissima gioia. La panchina di Serie A a San Siro è qualcosa che sognano tutti da bambini e sono fortunato ad averla fatta".