Intervistato da Rete8, Edoardo Vergani, attaccante di scuola Inter oggi al Pescara in Serie C, racconta com'è stato l'impatto con il nuovo tecnico Zdenek Zeman: "In allenamento ci urla sempre 'devi tirare e devi fare gol'. E lo ripete ogni volta. I gradoni? Me ne hanno parlato tutti, sono pronto". Il ragazzo punta ora sul boemo per poter lasciare il suo segno con la maglia biancoceleste, confidando su un precedente: "Per caratteristiche io somiglio a Ciro Immobile. Lui con Zeman ha iniziato a segnare tanto e poi ha fatto la carriera che tutti sappiamo. E in quell'anno a Pescara non partiva neanche titolare"