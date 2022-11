In un'intervista rilasciata poco prima dell'inizio dei Mondiali a BeIN Sports, l'ex Inter Ivan Perisic ha spiegato il significato della competizione per lui. Sin da quando era ragazzino: "Era veramente un sogno, ricordo nel 1998 quando avevo 9 anni e guardavo le partite del Mondiale in Francia. Quella era una generazione incredibile: siamo arrivati terzi perdendo la semifinale con la Francia e già allora mi immaginavo giocare una competizione così con la maglia della Croazia. Era qualcosa di speciale. E' passato qualche anno e gioco la mia terza Coppa del Mondo, ma non posso spiegare a parole le emozioni che provoca. Soprattutto per noi croati è qualcosa di importante, dove diamo sempre il cento per cento".