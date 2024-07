Nonostante la cerimonia di inaugurazione avrà luogo venerdì sera, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno preso il via quest'oggi con le prime partite del torneo di calcio. Primo a scendere in campo il Marocco, capitanato dall'ex interista Achraf Hakimi, che a Saint-Etienne è protagonista di una partita incredibile contro l'Argentina di Javier Mascherano.

I Leoni dell'Atlante fanno il colpo grosso grazie alla doppietta di Soufiane Rahimi a cavallo tra primo e secondo tempo. A nulla serve il gol che dimezza lo svantaggio di Giuliano Simeone perché il 2-2 potenziale arrivato in pienissimo recupero viene annullato dopo un'ora e mezza dal VAR. Sì, un'ora e mezza perché nel frattempo il lancio copioso di oggetti in campo da parte dei tifosi marocchini e di quelli neutrali aveva costretto l'arbitro a far andare le squadre negli spogliatoi dello stadio. La partita sembrava chiusa, ma il CIO è intervenuto decretando il rientro in campo e la disputa del residuo del match a porte chiuse.