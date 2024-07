Assente Mattia Croci-Torti, indisposto per motivi di salute, nell'amichevole contro il Parma sulla panchina del Lugano il numero uno è stato Carlo Ortelli, prezioso assistente del Crüs. Nelle classsiche dichiarazioni post partita il vice allonatore bianconero ha parlato anche di Mattia Zanotti, terzino arrivato in Svizzera a titolo definitivo dall'Inter: "Riguardo alla rosa è arrivato Zanotti e questo è un dato positivo così come le mancate uscite" le parole raccolte dal sito ufficiale del club.

Avete in pratica una squadra confermata in toto, quanto diventerebbe un problema l’eventuale partenza di giocatori nell’ultima fase di mercato?

"Diciamo che ragioneremo eventualmente passo dopo passo e strada facendo. Mi limito a rispondere alla domanda su Mattia: siamo molto soddisfatti. Arriva a Lugano un bravo giocatore, l’avevano visto l’anno scorso a San Gallo disputare un grande campionato. Siamo contenti perché è un giocatore di grande qualità e una persona di spessore. Zanotti entra in un gruppo forte e lo renderà ancora più solido e competitivo. In questo periodo si è allenato individualmente, seguito da un preparatore atletico e da lunedì entrerà al cento per cento nel gruppo".