Ancora un timbro per Alexis Sanchez nella sua nuova avventura all'Olympique Marsiglia: il cileno ex Inter firma infatti all'84esimo la rete che permette alla squadra di Igor Tudor di suggellare il successo in casa dell'Auxerre, trovando il gol del definitivo 2-0 su assist vincente di Matteo Guendouzi dopo l'iniziale vantaggio firmato da Gerson ad inizio partita. Con questa vittoria, i Phocéens si mantengono agganciati al Paris Saint-Germain in vetta alla classifica e si preparano al meglio al debutto in Champions League contro il Tottenham.