"Se Icardi non avesse avuto problemi con la moglie, ora sarebbe completamente diverso". A parlare è Okan Buruk, che entra a gamba tesa sulla relazione tra Maurito e Wanda Nara. Un rapporto già finito nel mirino della critica quando l'argentino indossava la maglia dell'Inter e la fascia da capitano.

"Io rispetto tutto, il suo matrimonio, sua moglie, ma se Icardi non avesse avuto problemi con la moglie, ora sarebbe completamente diverso - dice il direttore tecnico del Galatasaray durante l'intervista rilasciata a TRT Sport -. Forse sarebbe stato il centravanti della Nazionale argentina. Probabilmente Icardi ha perso molte cose nella sua vita per questo motivo. È un ottimo padre di famiglia. Ama la sua famiglia, ama i suoi figli. Ha un cuore molto buono. Ha sempre voluto proteggere la sua famiglia. E noi lo abbiamo sempre aiutato. La cosa più importante nella vita è la famiglia. Il calcio non può metterla in secondo piano, e nemmeno una partita. Se il giocatore non è felice, non è possibile ottenere prestazioni sul campo. Ho sempre cercato di sostenerlo, ora vediamo, tornerà il prima possibile".

