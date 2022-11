Doppio compleanno per due ex giocatori dell'Inter: compiono infatti gli anni Alessandro Altobelli, arrivato a 67 primavere, e Fabio Grosso, una sola stagione in nerazzurro condita dalla conquista dello Scudetto 2007 e oggi allenatore del Frosinone capolista della Serie B, che compie 45 anni. Per entrambi gli auguri da parte dell'Inter, che ricorda: "Le loro carriere sono state differenti, ma il punto che li accomuna è sicuramente quello di essere stati decisivi negli ultimi due mondiali vinti dalla Nazionale Italiana. Spillo realizzò il gol che chiuse definitivamente la finale del 1982 contro la Germania. Dopo la sua rete l'allora presidente Sandro Pertini si alzò e fu protagonista di una delle esultanze più iconiche di sempre.