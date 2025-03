Vincenzo Italiano miglior allenatore della Serie A? La battuta lanciata da Riccardo Orsolini viene raccolta dal suo compagno di squadra Jens Odgaard, che parlando ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Venezia si accoda a quest'affermazione: “È un buon allenatore, sì. Non conosco tutti gli allenatori d’Italia, ma per me lui è fortissimo. Davvero”, spiega il danese passato dalle giovanili dell'Inter.