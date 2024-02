Possibile nuova avventura in panchina in vista per Fabio Cannavaro. Come riportato anche dal quotidiano Il Mattino, l'ex difensore di Inter e Juventus ha appena ricevuto un nuovo invito dall'Asia per ripartire dopo la fine dell'esperienza a Benevento. L'ex campione del Mondo sarebbe infatti finito nel mirino della Corea del Sud, che dopo la delusione in Coppa d'Asia ha deciso di sollevare dall'incarico il ct Jurgen Klinsmann. Dopo esser stato vicino al Besiktas e alla Polonia, dunque, l'ex difensore potrebbe ora ripartire dalla selezione sudcoreana, alla guida di un movimento calcistico in forte espansione, così come tutto il Paese.

L'idea è sicuramente da valutare in queste settimane, prima che l'ex Napoli parta per una tournée negli Stati Uniti dove farà da testimonial per due amichevoli che l'Italia affronterà tra il 21 e il 24 marzo contro Venezuela ed Ecuador. Cannavaro avrebbe sicuramente accettato anche di far parte dello staff dell'Italia, ma al momento non si tratta di un'opzione sul tavolo.