Il difensore coreano del Napoli Kim esalta il grande lavoro di Luciano Spalletti anche dal punto di vista umano: "Prima di tutto, penso che il suo approccio strategico influisca, ovviamente, ma il fattore decisivo è la sua grandissima passione che mette in campo. Da questo punto di vista, non ho mai visto un allenatore come Spalletti nell'anima sul campo. La sua passione supera facilmente quella di qualsiasi altro giocatore", ha detto a Uefa.com.