Si è aperto a livello di sentimenti, José Mourinho. E l'ha fatto con i tifosi della squadra che sta guidando, il Fenerbahce. Lunga lettera che riportiamo di seguito: "Caro pubblico e cari tifosi del Fenerbahçe" - esordisce la lettera - "vi saluto tutti con affetto. Mesi fa, quando ci siamo incontrati per la prima volta, ho ricevuto una descrizione della storia del club, della sua posizione come il più grande club sportivo del mondo, della sua storia, dei suoi obiettivi, delle sue strutture, della sua enorme comunità e delle sue tribune uniche. E questa storia mi ha entusiasmato molto. Quando mi hanno detto: 'Nelle ultime due stagioni, il Fenerbahçe ha dato borse di studio a studenti svantaggiati del Paese, l'allenatore e la squadra abbracciano il progetto e la comunità è, come sempre, la parte più importante'... ho capito quanto fosse significativo questo passo".

In conclusione: "I vostri sogni ora sono miei. Anche io abbraccio i sogni del Fenerbahçe per sostenere i bambini di questo Paese, con un senso di responsabilità e di appartenenza. Condivido per questa stagione la campagna di borse di studio che il Fenerbahçe ha già realizzato nelle ultime due stagioni. Credo che prima i nostri calciatori, poi i nostri grandi tifosi torneranno a essere parte orgogliosa di questo passo significativo. E che i nostri sogni saranno un tutt'uno per i bambini di questo Paese! Vi voglio molto bene".