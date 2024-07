A poche ore dalla sfida di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League contro il Lugano al Şükrü Saracoğlu, che arriva dopo il rocambolesco 4-3 dell'andata in Svizzera, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa sottolineando quello che è il suo stato d'animo per questa stagione. “Ogni partita è una nuova partita, ogni anno è un nuovo anno e ogni competizione è una nuova competizione. Con queste parole intendo dire che ho costruito la mia carriera guardando sempre avanti ed anche se ho alle spalle oltre 150 incontri nelle coppe europee, c’è sempre una grande eccitazione. Non vedo l’ora di vedere dopo una settimana in più di lavoro intenso a che punto siamo”.