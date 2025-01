Compleanno in campo, o meglio in tribuna, per José Mourinho che ha spento ieri 63 candeline. Il suo Fenerbahce lo ha omaggiato regalandogli la vittoria contro il Goztepe, squadra battuta in casa per 3-2 anche senza l'ausilio dello Special One costretto ad assistere alla gara dalla tribuna per via della squalifica. A fine partita e a fine giornata, l'ex allenatore dell'Inter ha pubblicato un post di ringraziamento per gli auguri ricevuti.

"Grazie per così tanti messaggi" ha scritto il portoghese che poi ironicamente ha aggiunto: "Mi sono divertito come potete vedere dalla mia faccia". Post al quale seguono gli auguri del vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti che ha commentato: "Tantissimi Auguri Jose!!! Un forte abbraccio di cuore".