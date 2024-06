José Mourinho è pronto a sedersi sulla panchina del Fenerbahçe per rimettersi in gioco dopo il divorzio traumatico con la Roma. A confermare le indiscrezioni giornalistiche è stato lo stesso tecnico portoghese, parlando con Sky Sports: "Non è ancora fatta, ma ho deciso che voglio andare lì - le parole dello Special One -. Non posso ancora confermare ufficialmente, ma sì, voglio andare lì. La qualificazione in Champions? Sarà difficile, dovremo superare tre turni e in più otto giocatori del Fener sono agli Europei e non torneranno per il primo round. Se andassi lì, io amo le sfide e ovviamente lotterò per essere in Champions".

