Vittoria netta alla sua terza uscita pre-stagionale per il Monza di Giovanni Stroppa, capace di battere 4-1 il Piacenza nel test amichevole andato in scena a Monzello. Apre le marcature Mattia Valoti al 3', il raddoppio arriva due minuti dopo la mezzora grazie a Dany Mota prima che i piacentini accorcino le distanze a qualche secondo dal duplice fischio con Zunno. Nella ripresa c'è gloria anche per l'ex interista Andrea Ranocchia, alla sua prima marcatura con i brianzoli; Antonis Siatounis, infine, cala il poker fissando definitivamente il punteggio sul 4-1.