Un bel gol, il suo primo in Serie B, che purtroppo non ha portato frutti: Nicholas Bonfanti, attaccante di scuola Inter oggi nelle file del Modena, ha aperto ieri le marcature nel match di campionato contro il Cosenza. Rete illusoria, perché nella ripresa i silani hanno ribaltato il risultato vincendo 2-1 e portandosi così a sei punti in classifica; situazione agli antipodi per i Canarini, ancora fermi al palo. Nel dopopartita, lo Squalo ha espresso la sua delusione per l'amara serata del Marulla: "Mi spiace per quella gente che ha fatto tanti chilometri per venire a sostenerci. Da parte nostra le prestazioni, sia stasera che con il Frosinone, ci sono state e non credo di dire una cosa sbagliata se affermo che almeno qualche punto in classifica lo avremmo meritato. Oggi non mi aspettavo di perdere, la gara era stata ben preparata e interpretata come voleva il mister. Il gol? Fa piacere ma preferivo non segnare io e che la squadra facesse punti".