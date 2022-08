Saltato il passaggio di Walter Mazzarri al Marocco come ct. Secondo gli aggiornamenti sulla trattativa che arrivano da Repubblica, l'ex tecnico del Cagliari è stato molto vicino alla nazionale, ma l'accordo economico all'ultimo non è stato trovato. La Federazione marocchina non ha accettato i collaboratori dell'ex tecnico dell'Inter, che adesso aspetterà una panchina durante il campionato.