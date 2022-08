Walter Mazzarri potrebbe continuare la sua carriera sulla panchina di una Nazionale. L'indiscrezione è lanciato dal media arabo Al Araby, che riferisce come l'ex tecnico dell'Inter sia stato protagonista di un incontro avvenuto nelle scorse ore con la Federcalcio del Marocco per diventare il nuovo ct. Mazzarri sarebbe atterrato a Rabat per un faccia a faccia con Fouzi Lekjaa, numero uno della Federcalcio marocchina.