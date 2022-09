Dopo il ko all'esordio contro il Tottenham, il Marsiglia di Igor Tudor affronterà domani l'Eintracht Francoforte per la seconda gara d'Europa valida per i gironi di Champions League. Alla vigilia, l'allenatore dei francesi parla in conferenza stampa durante la quale parla di Alexis Sanchez, grande escluso del match contro gli Spurs per via della squalifica rimediata ad Anfield con la maglia dell'Inter. "Mi aspetto molto da lui, come gli altri giocatori. La squadra viene prima dei singoli. Ma è certo che domani ho giocatori che possono fare la differenza" ha detto l'ex allenatore del Verona a proposito del cileno.