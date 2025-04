Roberto Mancini ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Tg1 per commentare gli ultimi rumors che lo riguardano. "Non ho nessun ruolo alla Sampdoria, assolutamente - esordisce -. È solo che la Samp per me è qualcosa di speciale, quindi in un momento così di difficoltà. Conosco il presidente, parliamo spesso, quindi se posso dare un consiglio".

"Roma? Ogni giorno sono su qualche panchina. È un po' come in politica, quando esce il nome alla fine - aggiunge -. Quindi speriamo esca il meno possibile. Ci sono tante squadre importanti, in Europa. Vediamo. Ritorno in Nazionale? Per me è stata la parentesi più bella di sempre, vincere con la Nazionale è qualcosa di totalmente diverso, quindi chi lo sa. Questo non si può dire".