Una carriera che sembrava in ascesa, poi il crollo dovuto agli infortuni, ma anche a quelle che lui stesso definisce "cattive abitudini", e il dover ricominciare con una nuova vita. Oggi Fabio Macellari ha 48 anni e al Corriere della Sera parla della sua vita attuale e dei rimorsi pensando al passato: "Tornassi indietro certe stupidaggini non le farei. Quando sei giovane non ti rendi conto della fortuna che hai perché guadagni tanto e pensi solo a divertirti. Quando smetti di giocare, i soldi finiscono subito perché sei abituato a un certo stile di vita. L’infortunio al ginocchio mi ha mandato in depressione, ho provato a rialzarmi ma niente. Ho cominciato con la droga, poi l’alcol. Ho toccato il fondo ed ero senza un soldo. E da lì o muori o riparti da zero, io ce l’ho fatta. Colpa del calcio? Ma no, anzi. Per quello che ho visto dopo, il calcio è tra i mondi migliori. Sono stato io che ho avuto atteggiamenti sbagliati: se avessi avuto la testa avrei fatto altri 10 anni, pure con la Nazionale. Però sa cosa le dico? Se potessi tornare indietro rifarei quasi tutto. Se avessi preso altre decisioni non avrei avuto mio figlio, e quello è stato il gol che ti cambia la vita".