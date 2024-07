Romelu Lukaku scalpita per raggiungere Antonio Conte al Napoli e attraverso Instagram continua a mandare quelli che sembrano segnali più o meno eloquenti. Dopo aver lasciato nellee scorse settimane dei like per la presentazione del suo ex tecnico all'Inter come nuovo allenatore degli azzurri e per il passaggio dell'ex compagno Leonardo Spinazzola ai partenopei, nelle scorse ore l'attaccante belga ha fatto sparire ogni possibile riferimento ad altre squadre in cui ha giocato, a partire dalla Roma, lasciando sul proprio profilo solamente foto personali, non legate al calcio.