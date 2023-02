Le prestazioni messe in mostra a gennaio con la maglia dell'Olympique Marsiglia hanno fruttato ad Alexis Sanchez la nomination come miglior giocatore del mese della Ligue 1. L'ex attaccante dell'Inter, a segno due volte in questo inizio di 2023, si giocherà la vittoria con Wissam Ben Yedder del Monaco e Przemysław Frankowski del Lens.