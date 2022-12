Prima di Reggina-Inter il club di casa e quello nerazzurro hanno omaggiato sul campo Lido Vieri, storico portiere del Biscione dal 1969 al 1976 e vincitore dello Scudetto con l'Inter nel 1971. "La premiazione da parte delle due società arriva proprio nel giorno in cui Ivano Bordon entra a far parte della Hall of Fame dell'Inter: Bordon raccolse l'eredità proprio di Vieri, al quale si è sempre ispirato - ricorda il club meneghino in un comunicato, proponendo sui social anche uno scatto della consegna della maglia -. Lido Vieri, 83 anni, già portiere anche di Vigevano, Torino e Pistoiese, è stato omaggiato per il suo glorioso passato di calciatore e allenatore, uomo di sport che si è sempre distinto per impegno e attenzione anche verso i più giovani. Da anni Lido Vieri risiede in Calabria.