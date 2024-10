Arrivato per la prima volta all'HQ del Racing da candidato alla presidenza, la leggenda dell'Inter Diego Milito è stato inondato dall'affetto dei tifosi del club di Avellaneda. Un'onda d'amore che ha lasciato incredulo il Principe che ai giornalisti presenti ha ammesso: "Grazie a tutte le persone che sono venute. È una giornata meravigliosa per tutti noi. È qualcosa di unico, sono pieno di gioia, ora speriamo che la gente si unisca a noi. Sono tante le emozioni che sto vivendo e che non avrei immaginato. In questo percorso che ho costruito dal mio ritorno al club credevo che dovevo mettermi in gioco, ne ero convinto. Sono molto emozionato" riporta Olé.