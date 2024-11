Mario Balotelli attapirato per l'arrivo al Genoa di Patrick Vieira? L'inviato di 'Striscia la Notizia' Valerio Staffelli consegna al neo attaccante rossoblu il Tapiro d'Oro, raccogliendo al tempo stesso la verità di Balo sul suo rapporto con il nuovo tecnico rossoblu: "Non è vero che a Nizza non ci andavo d’accordo, è che io volevo andare a giocare a Marsiglia. Avevamo qualche divergenza su alcune idee di calcio, ma a livello personale siamo sempre andati d’accordo. Il Tapiro dovreste darlo a lui!".

Mario ha anche scherzato sul loro rapporto quando erano compagni di squadra: "Abbiamo giocato assieme all’Inter e al City: era tranquillo ma rompeva un po' le scatole".