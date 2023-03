Oggi Francesco Moriero compie 54 anni e l'Inter lo festeggia. "Quando si pensa all'ex esterno - scrive il club nerazzurro in un comunicato - vengono subito in mente le due pietre miliari calcistiche che lo continuano a legare a tutti i tifosi nerazzurri. La prima è senza dubbio quello splendido gol in rovesciata contro il Neuchatel Xamax. La seconda è l'iconico gesto dello “sciuscià” con cui omaggiava i compagni dopo una giocata vincente.