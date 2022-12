Sono 51 le candeline che spegne oggi Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter festeggiato con un comincato ad hoc dal club nerazzurro. Tanti auguri a Francesco Toldo che compie oggi 51 anni! Nell'estate del 2001 arriva all'Inter, con cui colleziona 233 presenze - si legge -. In maglia nerazzurra ha conquistato 1 Champions League, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Grazie ai trofei vinti e alle sue prestazioni tra i pali è entrato nella Hall of Fame di FC Internazionale Milano. Da parte di tutta l'Inter e di tutti i tifosi interisti, buon compleanno".