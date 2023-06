Tanti ex nerazzurri non hanno dimenticato l'Inter in queste ore cruciali, che possono regalare un sogno ai tifosi. Tra gli ex calciatori che hanno dedicato un pensiero alla formazione nerazzurra a poche ore dalla finale di Champions League contro il Manchester City c'è il difensore Ashley Young, ora all'Aston Villa: "In bocca al lupo famiglia Inter", le parole dell'inglese.

In Bocca Al Lupo Famiglia Inter — Ashley Young (@youngy18) June 10, 2023