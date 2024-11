Dopo il 6-1 tennistico con cui l'Atalanta ha spazzato via il suo Young Boys, Darian Maleš si è soffermato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Per una chiacchierata nella quale l'ex Inter, tra i vari temi affrontati, non ha chiuso le porte a un ritorno in Italia: "Sinceramente non è facile parlare della mia esperienza all'Inter dopo questo risultato - le sue parole - . La mia testa oggi è rivolta allo Young Boys e non penso al futuro. La Serie A è uno dei cinque migliori tornei al mondo. Adoro il calcio italiano e il suo stile quindi perché non tornarci? Ci sono già stato...".