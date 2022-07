Mario Giuffredi non le manda a dire e senza troppi giri di parole espone lo stato delle cose tra il suo assistito Matteo Politano e il Napoli puntando il dito verso il tecnico Luciano Spalletti . “Non è vero che Politano cerca più spazio, è Spalletti che vuole accompagnarci alla porta”, il messaggio del procuratore che smentisce la tesi portata avanti dal club azzurro. “Hanno detto che ha creato da solo il problema. Ma non è esatto. Questi giochetti con noi non funzionano", le parole a Tv Luna .

L'agente ha chiuso aggiungendo: “Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che non riponeva fiducia in Matteo. Sappiamo bene che in una squadra come il Napoli ci sono delle rotazioni e non abbiamo mai fatto problemi per il minutaggio. Credo che ogni giocatore debba meritarsi il proprio spazio e noi rispettiamo le scelte tecniche. Però se non si percepisce fiducia e la volontà di trattenere il calciatore diventa inevitabile che io mi metta all’opera per cercare una sistemazione che dia maggior serenità al mio assistito”.

Giacomo Principato