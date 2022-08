Kily Gonzalez spegne oggi 48 candeline e l'Inter non si dimenticare di augurare un buon compleanno all'ex esterno argentino. "Cresciuto nel Rosario Central, è arrivato all'Inter nel 2003 dal Valencia e in tre stagioni in nerazzurro ha collezionato 75 presenze contribuendo alla conquista di 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana - ricroda Inter.it -. Oggi Cristian Kily Gonzalez compie 48 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri".