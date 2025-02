Keita Balde ha deciso di passare al contrattacco e di adire alle vie legali contro Wanda Nara e Mauro Icardi. Il calciatore senegalese ex Lazio, Inter e Cagliari avrebbe infatti sporto denuncia presso la procura di Milano contro l’attaccante del Galatasaray e l’imprenditrice argentina, accusandoli di danni, pregiudizi e molestie sistematiche. A darne notizia è stato il giornalista Juan Etchegoyen, secondo cui Keita avrebbe spiegato di aver agito per difendere la propria reputazione e proteggere la serenità della sua famiglia, con un pensiero particolare per la moglie Simona.

La richiesta di risarcimento avanzata da Keita sarebbe di una cifra ad almeno sei zeri: "Keita è un calciatore serio e non vuole essere trascinato in questo scandalo", ha riferito il giornalista. Baldé, dal canto suo, avrebbe dichiarato di voler combattere affinché qualcuno risponda per il danno d'immagine subito: "Non sono un santo, ho commesso errori, ma voglio uscire da questa situazione. Non voglio che mia moglie soffra ancora".