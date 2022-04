Ho lasciato l’anima nelle maglie che ho indossato. Sono passato scherzosamente ma non troppo da Jay Jay, a JJLUPO, fino a Jamm Ja. Ho conosciuto e apprezzato posti e culture diverse. Da Zanetti a Totti fino al sogno di tutta Napoli. Da Moratti, un signore, da Walter Sabatini un uomo vero e fino a De Laurentiis (grazie per la fiducia). Dalla notte di Roma-Barcellona a questo bel campionato che voglio vivere fino alla fine. Non dimenticherò mai che Napoli e Spalletti hanno creduto in me in un momento non semplice. Grazie!



La cosa che più mi sta a cuore però è quella che mi è stata insegnata da bambino: comportati con educazione e rispetta tutti. In campo e nella vita (mi spiace ancora per l’unica espulsione che ho preso in queste 200).

Questi stessi valori ora voglio provare a trasmetterli al mio piccolo Eduardo, nato in Italia, la nostra seconda casa.

Grazie Italia, Inter, Roma e Napoli".

Con affetto Giuan, JJLUPO, Jamm Ja!

Per tutti JJ5″.