Non è affatto da escludere l'ipotesi turca per Mauro Icardi. L'attaccante, in uscita da tempo dal PSG, è al lavoro insieme all'agente e moglie Wanda Nara nella ricerca di una nuova squadra e sta ascoltando le varie proposte sul tavolo. Stando al media turco Fanatik, a far sul serio per l'argentino ci sarebbe infatti il Galatasaray, deciso ad anticipare la concorrenza sfruttando i buoni rapporti con l'uomo mercato dei francesi Luis Campos.