"Ai miei nonni ho promesso che un giorno indosserò la maglia del Napoli. Sono tifoso dell'Inter, ma da campano sarebbe una grossa soddisfazione". Lo ha raccontato Davide Merola, attaccante del Foggia, nel corso di una intervista rilasciata ai colleghi di Tuttoc.com. Tra sogni e realtà, l'ex canterano nerazzurro non ha ancora deciso cosa sarà della sua carriera dopo il termine della stagione corrente, in cui si sta mettendo in evidenza con 10 gol in 25 presenze: "A giugno tornerò all'Empoli, so che ogni tanto la società si sente con il mio procuratore. E' chiaro che dalla mia ho il rendimento e i gol segnati, ho un altro anno di contratto e spero di poter avere la mia occasione. Intanto, lo ripeto, voglio ringraziare il Foggia e il direttore sportivo Giuseppe Pavone che è sempre stato molto attento ai calciatori giovani. C'è uno staff che ci sa gestire, un allenatore che ha esperienza e ha lanciato moltissimi giocatori nel calcio che conta".