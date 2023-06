La partita contro la Sampdoria è stata l'ultima alla guida del Napoli di Luciano Spalletti, che ha già annunciato nei giorni scorsi l'intenzione di prendersi un nuovo anno sabbatico. Intervistato da DAZN sul prato del Maradona, il tecnico di Certaldo, malgrado la commozione, non lascia spazio ad eventuali retromarce: "Non si fanno i ripensamenti. Io devo essere fedele a me stesso. E' una decisione che ho preso. Faccio 10 metri indietro, apro il cancellino e li vedrò in tribuna. Farò il tifo per loro. E io non gufo", conclude ridendo.