Vittoria storica per il Racing Avellaneda, ex club di Lautaro Martinez e dell'attaccante del Triplete Diego Milito, candidato alla presidenza del club argentino che ieri sera è tornato a vincere un titolo internazionale dopo 36 anni d'attesa. Dopo il 3-1 degli argentini sui brasiliani di ieri sera ad Asinción valso la prima Copa Sudamericana della storia del club, il 'Principe' Milito ha celebrato il memorabile titolo vinto da 'La Academia':

"Campioni!!!! Che felicità viverla con voi. Grazie giocatori e staff tecnico per rappresentare i nostri colori con tanta emozione e regalarci una gioia che aspettiamo da 36 anni. E per i tifosi non ci sono più parole: abbiamo riempito di nuovo due campi in un giorno! Forza Racing", ha scritto su Instagram lo storico 22 dell'Inter.